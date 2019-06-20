"Свечу памяти" зажгут орловцы в сквере Героев-десантников

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-20T16:44:02+03:00

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В пятницу, 21 июня, в сквере Героев-десантников Орла состоится акция "Свеча памяти". В преддверии Дня памяти и скорби собравшиеся почтят всех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

- К участию приглашаются жители и гости Орла. В ходе акции будут зажжены свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину, - сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Также в этот день состоится митинг-концерт «И помнит мир спасённый». Начало памятных мероприятий в 19.00.

К участию приглашаются жители и гости Орла.

В ходе акции будут зажжены свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU