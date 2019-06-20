2019-06-20T16:29:16+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на участие в «Молодых кадрах Орловщины»

25 финалистов конкурса отправятся повышать свои профессиональные компетенции в один из лучших ВУЗов страны
Наталья Меркулова
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Победители конкурса попадут в кадровый резерв Орловской области Фото: сообщество "Молодые кадры Орловщины" в соцсетяхПобедители конкурса попадут в кадровый резерв Орловской области Фото: сообщество "Молодые кадры Орловщины" в соцсетях
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17 июня в Орле стартовал прием заявок на участие во Втором региональном конкурсе управленцев «Молодые кадры Орловщины». Напомним, впервые он прошел в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие 750 человек, из которых 78 стали победителями и 3 три получили работу в Правительстве региона.

4 июня губернатор Орловской области подписал Указ о внесении изменений в положение о проведении конкурса. Теперь за победу могут побороться все жители региона с высшим образованием в возрасте до 45 лет.

- Механизм проекта будет состоять из ряда оценочных процедур: практические кейсы, самопрезентация, решение актуальных задач и представление проектов. 25 финалистов отправятся повышать свои профессиональные компетенции в один из лучших ВУЗов страны. Мы ждем на конкурсе тех, кто готов эффективно работать в команде, умеет ставить перед собой четкие цели и добиваться результатов, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орловской области.

Конкурс пройдет в несколько этапов: видеоролик-визитка, заочное тестирование, презентация индивидуального и командного проектов.

Победители будут включены в кадровый резерв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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