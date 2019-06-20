В Орле работает фотовыставка природы нашего края
Посетить ее каждый может в Областном выставочном центре до 14 июля
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В Областном выставочном центре Орла работает фотовыставка природы нашего края. В экспозиции представлены работы фотографов Алексея Бородина, Дмитрия Голубева и Александра Лебедева.
Фото сделаны в течение последних двух лет в Орловской области в любимых местах фотографов, таких как Оптуха, Зуша, Орловское Полесье, Балка Непрец, река Недна, река Рыбница. Большинство фотографий рассказывают об удалённых и нетронутых уголках природы в часы рассвета.
Выставка продлится до 14 июля.
Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.
ИСТОЧНИК KP.RU