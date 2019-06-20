В Орле работает фотовыставка природы нашего края

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-20T16:10:50+03:00

Посетить ее каждый может в Областном выставочном центре до 14 июля

Изменить размер текста: A A

В Областном выставочном центре Орла работает фотовыставка природы нашего края. В экспозиции представлены работы фотографов Алексея Бородина, Дмитрия Голубева и Александра Лебедева.

Фото сделаны в течение последних двух лет в Орловской области в любимых местах фотографов, таких как Оптуха, Зуша, Орловское Полесье, Балка Непрец, река Недна, река Рыбница. Большинство фотографий рассказывают об удалённых и нетронутых уголках природы в часы рассвета.

Выставка продлится до 14 июля.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU