2019-06-20T13:43:51+03:00
Общество

Следком проверит жалобу орловской учительницы Президенту на низкую зарплату

О том, что работник образования получает чуть больше 10 тысяч рублей, стало известно во время прямой линии с Владимиром Путиным
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области региональный следком проверит факт низкой оплаты труда учителю из областной столицы. О том, что педагог получает всего 10 тысяч 700 рублей, стало известно в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит в эти минуты.

Как сообщала «КП», вопрос орловского учителя высшей категории был обозначен в числе прочих о низких доходах бюджетников. Президент отметил, что такой суммы, если человек работает на полную ставку, быть попросту не может: так как минимальная оплата была доведена до значения МРОТ, которое составляет 11 тысяч 280 рублей. Как заметили модераторы, сумма указана без надбавок и премий.

Путин отметил, что если подобный факт действительно имеет место быть, то с этим должны разбираться соответствующие контролирующие инстанции.

Следком в тот же час организовал проверку.

- Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Согласно данным Орелстата, средняя зарплата учителей в Орловской области составляет 24 тысячи 514 рублей (данные на март-2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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