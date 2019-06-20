ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-20T13:41:35+03:00

Она прозвучит в исполнении сводного духового оркестра российских детских школ искусств имени Милия Балакирева

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В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, в культурно-досуговом центре «Металлург» прозвучит вокально-инструментальное произведение, посвященное героя малогвардейцам.

В его основу легли стихи московского поэта Владимира Лесового и музыка композитора, руководителя профессионального военного оркестра войск ВКС Геннадия Лукина.

Концерт начнется в 12:00. Для орловских зрителей выступят сводный духовой оркестр российских детских школ искусств имени Милия Балакирева, а также гости из Луганка и Краснодона, актеры московского театра «Дождь» под руководством Максима Еремеева и Дмитрия Блажиевского.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

22 июня в 12:00

Ул. Металлургов, 17

ИСТОЧНИК KP.RU