ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»
В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, в культурно-досуговом центре «Металлург» прозвучит вокально-инструментальное произведение, посвященное героя малогвардейцам.
В его основу легли стихи московского поэта Владимира Лесового и музыка композитора, руководителя профессионального военного оркестра войск ВКС Геннадия Лукина.
Концерт начнется в 12:00. Для орловских зрителей выступят сводный духовой оркестр российских детских школ искусств имени Милия Балакирева, а также гости из Луганка и Краснодона, актеры московского театра «Дождь» под руководством Максима Еремеева и Дмитрия Блажиевского.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
22 июня в 12:00
Ул. Металлургов, 17
ИСТОЧНИК KP.RU