В Орле на Раздольной в кирпичном здании горело масло

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-20T12:58:59+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В Орле на улице Раздольной в двухэтажном кирпичном здании горело масло. ЧП случилось в минувшую среду, 19 июня, около половины третьего дня.

- В результате пожара в помещении обработки металла выгорело масло объемом 200 литров. Само помещение закопчено на площади 98 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 22 раза, из них – 13 выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU