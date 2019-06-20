2019-06-20T12:44:50+03:00
Общество

Прямая линия с президентом: учитель из Орла пожаловался на маленькую зарплату

Учитель высшей категории сообщил Владимиру Путину, что получает 10 тысяч 700 рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Учитель из Орла пожаловался Владимиру Путину на низкую зарплату. Проблему педагога обозначили модераторы прямой линии, которая проходит в эти минуты.

Вопрос орловского учителя высшей категории был обозначен в числе прочих о низких доходах бюджетников. Президент отметил, что такой суммы, если человек работает на полную ставку, быть попросту не может: так как минимальная оплата была доведена до значения МРОТ, которое составляет 11 тысяч 280 рублей. Как заметили модераторы, сумма указана без надбавок и премий.

Путин отметил, что если подобный факт действительно имеет место быть, то с этим должны разбираться соответствующие контролирующие инстанции.

Согласно же данным Орелстата, средняя зарплата учителей в Орловской области составляет 24 тысячи 514 рублей (данные на март-2019).

Отметим, что глава Орловской области Андрей Клычков накануне 2019-го года в интервью "КП" отметил, что учителя в регионе, работающие на полную ставку, не получают меньше МРОТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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