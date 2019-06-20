2019-06-20T12:09:42+03:00
Общество

В Орле фельдшеры «скорой» намерены объявить итальянскую забастовку

Представители медицинского сообщества никак не могу прийти к консенсусу с чиновниками
Наталья Меркулова
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С 15 июня орловские медики перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадахС 15 июня орловские медики перестанут выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле фельдшеры «Станции скорой медицинской помощи» намерены объявить итальянскую забастовку. Представители медицинского сообщества никак не могу прийти к консенсусу с чиновниками, а прошедшая накануне очередная встреча сторон к компромиссу не привела.

Скандальная история вокруг орловских медиков сложилась в результате реорганизации Плещеевской ЦРБ и присоединения ее отделения скорой помощи к станции областного центра. Напомним, это произошло в начале 2019 года.

Теперь машины из Орла обслуживают также жителей окрестных деревень. В региональном департаменте здравоохранения считают, что центральное расположение скорой поможет бригадам быстрее доезжать до больных и устранит путаницу в зонах обслуживания. Во время реформы медиков из Плещеевской ЦРБ сократили и предложили им перейти в город.

В ответ на это работники обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им «сельские» льготы, доукомплектовать бригады и поднять ставку до средней по региону. Однако требования работников «неотложки» остаются невыполненными.

- После получения отказа 20 сотрудников скорой помощи решили объявить о начале итальянской забастовки. С 15 июня мы не будем работать сверхурочно и перестанем выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, - рассказал Дмитрий Серегин, фельдшер орловской скорой и глава профкома профсоюза работников здравоохранения «Действие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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