2019-06-20T11:50:28+03:00
Общество

В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми

С группой ребят работают опытные преподаватели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьмиВ Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьмиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми. Об этом сообщила Наталья Тышковец, ИО директора парка, на профильном комитете по образованию, культуре и социальной политике.

С группой ребят работают опытные преподаватели. По словам руководителя, вместе они выращивают на «тактильной грядке» овощи, которыми затем подкармливают питомцев зооуголка.

- В рамках президентской программы «Доступная среда» два сотрудника прошли дополнительную профессиональную подготовку. Клубные формирования «Лапки-царапки» и «Юный художник» работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия творчеством и общение с животными благотворно влияет на детей, — отметила Наталья Тышковец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»
В Орловской области участились случаи гибели пчел
В Орле на Раздольной в кирпичном здании горело масло
Прямая линия с президентом: учитель из Орла пожаловался на маленькую зарплату
В Орле фельдшеры «скорой» намерены объявить итальянскую забастовку
Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы
Орловская пенсионерка хотела спасти сына, а в итоге решилась 60 тысяч рублей
Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
Орловские школьники приняли участие в парусной регате и проверили себя на выносливость
Орловские активисты обратились к Путину с просьбой о помощи в рекультивации свалки
Орловская Купала-2019: какие развлечения ждут гостей праздника
«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль
Орловчанка выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму
Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»
В Орле дольщиками, записавшими обращение к президенту, заинтересовался СК
Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года