СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-20T11:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми. Об этом сообщила Наталья Тышковец, ИО директора парка, на профильном комитете по образованию, культуре и социальной политике.

С группой ребят работают опытные преподаватели. По словам руководителя, вместе они выращивают на «тактильной грядке» овощи, которыми затем подкармливают питомцев зооуголка.

- В рамках президентской программы «Доступная среда» два сотрудника прошли дополнительную профессиональную подготовку. Клубные формирования «Лапки-царапки» и «Юный художник» работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Занятия творчеством и общение с животными благотворно влияет на детей, — отметила Наталья Тышковец.

ИСТОЧНИК KP.RU