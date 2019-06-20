СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-20T11:07:10+03:00

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Орловская пенсионерка хотела спасти сына, а в итоге решилась 60 тысяч рублей. Пожилая женщина стала жертвой мошенников.

На улице к 79-летней орловчанке подошла неизвестная женщина, представившаяся знакомой ее сына. Она уверила пенсионерку, что он попал в беду и ему срочно нужны деньги.

Поверив злоумышленнице, пожилая женщина привела ее к себе домой и отдала все свои сбережения – 60 тысяч рублей. Только потом хозяйка квартиры догадалась позвонить сыну и, выяснив, что ее обманули, обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего и разыскивают злоумышленницу, - сообщили «КП» в пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU