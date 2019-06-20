Орловские школьники приняли участие в парусной регате и проверили себя на выносливость

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-20T10:35:07+03:00

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По благословению митрополита Тихона С 3 по 18 июня в Орле в 12-й раз прошли спортивно-патриотические «Георгиевские сборы» для детей и молодежи. Их традиционно посвятили покровителю христианского воинства — святому Георгию.

Во время сборов участники сборов учились основам парусного спорта, проверяли слои силы в боевом многоборье, фехтовании и пулевой стрельбе. Не осталось без внимания и изучение истории Малой Родины. Школьники совершили туристический поход к балке Непрец, издревле известной как сторожевой пункт и военный полигон, на котором в годы Гражданской войны шли ожесточенные бои.

Спортивные мероприятия прошли в парке Ботаника, Знаменской богатырской заставе и завершились общероссийским фестивалем «Паруса России» на озере «Светлая жизнь».

- На берегу для зрителей был проведен конкурс рисунка «Паруса России» и молодецкие забавы. Победителями в соревнованиях по парусному спорту стали воспитанники СШОР №10 Орла - Георгий Поверенков, Ирина Никулина, Павел Левушкин, Дарья Бруева, Мария Грамматчикова и Юлия Полякова, - рассказал «КП» Константин Грамматчиков, руководитель сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU