Орловские активисты обратились к Путину с просьбой о помощи в рекультивации свалки

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-20T10:20:57+03:00

Видеообращение орловцы записали в преддверии прямой линии с президентом, которая состоится сегодня в 12.00

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Жители Орловской области продолжают записывать обращения к президенту России в преддверии прямой линии, которая состоится уже сегодня. Так активисты общественного движения «Граждане Орла» попросили Владимира Путина вмешаться в ситуацию со свалкой на Итальянской улице и помочь принять меры к срочной ее рекультивации.

- Эта многоэтажная свалка отравляет все вокруг. Как установили суды в Орле, на этой свалке находятся отходы ванадия. Мы просим вас обратить внимание на эту проблему, мы требуем от чиновников города Орла, от чиновников Орловской области срочно начать рекультивацию этой свалки, - говорит в обращении Вадим Невров, лидер общественного движения «Граждане Орла».

Отметим, что орловцы жалуются в видеозаписях президенту на разные проблемы. Ранее жители региона записали видео с просьбой решить проблему затянувшегося строительства жилого дома, а также обратить внимание на работу правоохранителей и силовиков в регионе.

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12.00.

Орловские активисты записали обращение к президенту с просьбой рекультивировать свалку .

ИСТОЧНИК KP.RU