2019-06-20T10:23:09+03:00
Звезды

Орловская Купала-2019: какие развлечения ждут гостей праздника

«Вечерки в Орле» готовят большую праздничную программу для любителей славянских традиций
Наталья Меркулова
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Любителей народного фольклора ждет большая праздничная программаЛюбителей народного фольклора ждет большая праздничная программаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 22 июня, орловцев и гостей города приглашают на большой фолк-праздник «Купала» в поселке Сеножатное. Его организаторами традиционно выступили Молодежная общественная организация «Вятичи» и клуб «Вечерки в Орле».

- Наши предки праздновали Купальскую ночь сотни лет с незапамятных времен. На нашем празднике под Орлом также будут проводиться обряды и мистерии, о которых, возможно, не все знают. Участие в обрядах заряжает его участников на весь год, дает возможность прочувствовать величие знаний наших предков и ощутить силу славянских традиции, - рассказали «КП» организаторы.

В программе праздника мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, реконструкция славянских свадебных обрядов, силовое шоу «Богатырские забавы», выступление музыкальной группы «Хорошо-да-Ладно» и Александра «Фолк» Лякишева. Полный список мероприятий можно увидеть здесь.

Гуляния продляться всю ночь до восхода солнца.

КОГДА? ГДЕ?

22 июня в пос. Сеножатное Урицкого района

Сбор в Орле возле памятника Ермолову в 11.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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