2019-06-20T10:15:52+03:00
Общество

«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль

Он состоится на площади Ленина 27 июня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестивальФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на молодежный фестиваль «Мы крылья России». Он состоится на площади Ленина 27 июня. Приурочен праздник ко Дню молодежи.

Весь вечер на центральной городской площади для жителей Орла будут работать творческие и спортивные площадки. Гостей ждут игры «спилс-карта» и «биг дженга», фотозона, мастер классы по росписи на пряниках, тарелках, лепки, росписи хной на руках и лице, дарц, ростовые куклы, выставка народов мира, раздача плова, раздача мороженного, дегустация травяного чая в русских самоварах, дегустация Грузинских пирогов.

Кроме того, на фестивальной сцене выступит ВИА «WANDERLUST», кавер-группы «Monte Carlo» и другие творческие коллективы города. В 20 часов в небо запустят воздушные шары.

Начало мероприятия в 17 часов.

Вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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