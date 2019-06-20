Орловчанка выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-20T10:00:25+03:00

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В Орловской области пенсионерка, общественная активистка Марина Прокофьева выдвинула свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу РФ. Женщина уведомила избирательную комиссию о своем решение и официально получила статус выдвинутого кандидата.

О самовыдвижении сообщили в региональной Избирательной комиссии.

- 19 июня 2019 года Избирательную комиссию Орловской области, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145, уведомила о своем самовыдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 Прокофьева Марина Михайловна, - гласит сообщение на официальном сайте регионального Избиркома.

Срок для предоставления документов в Избирательную комиссию для самовыдвиженцев истекает 12 июля, для кандидатов от партий - 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU