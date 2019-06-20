Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»
ДТП на автодороге «Дмитровск - Работьково» случилось в среду вечером, 19 июня. 65-летний водитель на «Ваз 21093» в районе 14-го километра трассы не справился с управлением. Отечественная легковушка улетела в кювет и опрокинулась. Сам водитель оказался пьян.
-В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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