Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-20T09:39:40+03:00

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ДТП на автодороге «Дмитровск - Работьково» случилось в среду вечером, 19 июня. 65-летний водитель на «Ваз 21093» в районе 14-го километра трассы не справился с управлением. Отечественная легковушка улетела в кювет и опрокинулась. Сам водитель оказался пьян.

-В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU