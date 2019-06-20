2019-06-20T09:39:40+03:00
Происшествия

Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»

От госпитализации мужчина отказался
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

ДТП на автодороге «Дмитровск - Работьково» случилось в среду вечером, 19 июня. 65-летний водитель на «Ваз 21093» в районе 14-го километра трассы не справился с управлением. Отечественная легковушка улетела в кювет и опрокинулась. Сам водитель оказался пьян.

-В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком проверит жалобу орловской учительницы Президенту на низкую зарплату
ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»
В Орловской области участились случаи гибели пчел
В Орле на Раздольной в кирпичном здании горело масло
Прямая линия с президентом: учитель из Орла пожаловался на маленькую зарплату
В Орле фельдшеры «скорой» намерены объявить итальянскую забастовку
В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми
Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы
Орловская пенсионерка хотела спасти сына, а в итоге решилась 60 тысяч рублей
Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
Орловские школьники приняли участие в парусной регате и проверили себя на выносливость
Орловские активисты обратились к Путину с просьбой о помощи в рекультивации свалки
Орловская Купала-2019: какие развлечения ждут гостей праздника
«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль
Орловчанка выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму
В Орле дольщиками, записавшими обращение к президенту, заинтересовался СК
Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года