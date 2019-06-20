В Орле дольщиками, записавшими обращение к президенту, заинтересовался СК

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-20T09:39:11+03:00

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В Орле региональный СК проверит ситуацию с затянувшейся стройкой жилого многоквартирного дома в микрорайоне "Первый". Ведомство инициировало её после того, как отчаявшиеся дольщики записали обращение к президенту.

О проблеме президенту рассказал один из дольщиков, который приобрел жилье в микрорайоне «Первый». Видеозапись обращения появилась в его официальной группе «Вконтакте», в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным.

- Уже в течение полутора лет у нас идет просрочка по сдаче дома. На застройщика никто не может оказать никакого влияния. Губернатор области вообще не видит нашей проблемы, все подчиненные ему люди и лица тоже. Мы уже не знаем в какие ворота стучаться. Помогите нам, - обращается к президенту орловец.

Теперь ситуацию проверят следователи.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным состоится уже сегодня, 20 июня, в 12.00 начало.

ИСТОЧНИК KP.RU