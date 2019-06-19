Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-19T17:32:07+03:00

Проголосовать за любимый спектакль театра можно до 27 июня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» объявил о голосовании на соискание премии зрительских симпатий «Хрустальная рампа». Оно уже стартовало.

Заядлым театралам предлагают выбрать самую запоминающую и самую яркую премьеру уходящего сезона. Среди них восемь претендентов на победу:

- Цирковая мистерия «Тот, кто получает пощечину»

- спектакль «Фокстрот 12-ти стульев»

- Музыкальная сказка «Как у зимы лютой сердце появилось»

- Фантасмагория «Зимы не будет»

- Спектакль «Двое на качелях»

- Музыкальный аттракцион «Кошкин дом»

- «Лес»

- «Пижама на шестерых»

Проголосовать за понравившийся спектакль можно до 27 июня здесь. В этот день, после спектакля «Больше, чем любовь», состоится награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU