Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года
Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство» объявил о голосовании на соискание премии зрительских симпатий «Хрустальная рампа». Оно уже стартовало.
Заядлым театралам предлагают выбрать самую запоминающую и самую яркую премьеру уходящего сезона. Среди них восемь претендентов на победу:
- Цирковая мистерия «Тот, кто получает пощечину»
- спектакль «Фокстрот 12-ти стульев»
- Музыкальная сказка «Как у зимы лютой сердце появилось»
- Фантасмагория «Зимы не будет»
- Спектакль «Двое на качелях»
- Музыкальный аттракцион «Кошкин дом»
- «Лес»
- «Пижама на шестерых»
Проголосовать за понравившийся спектакль можно до 27 июня здесь. В этот день, после спектакля «Больше, чем любовь», состоится награждение победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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