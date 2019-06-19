2019-06-19T17:17:30+03:00
Общество

В Орловской области утверждена программа по развитию детского здравоохранения

Срок ее реализации – 2019-2024 годы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области утверждена программа по развитию детского здравоохранения. Подпись на документе поставил глава региона Андрей Клычков.

Срок реализации программы – 2019-2024 годы. По планам, в ее рамках на Орловщине будет создана инфраструктура для оказания медицинской помощи детям. А направлена программа на снижение младенческой смертности. Напомним, данную задачу в настоящее время ставит перед собой один из национальных проектов.

- Программа, в частности, предусматривает развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, ремонт детских больниц и отделений, повышение квалификации врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, педиатров в симуляционных центрах, внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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