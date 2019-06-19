Три семьи из Орловского района получили сертификаты на новое жилье

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-19T16:52:18+03:00

В рамках реализации государственной программы три орловских семьи отпразднуют новоселье Фото: Администрация Орловского района

Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий более 10 лет

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В среду, 19 июня в малом зале администрации Орловского района состоялось вручение жилищных сертификатов общей суммой 6,3 млн. рублей, с помощью которых семьи вынужденных переселенцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС смогут приобрести новое жилье.

Напомним, это стало возможным в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

- Граждане, относящиеся к категории вынужденных переселенцев, состояли в очереди на улучшение жилищных условий с 2004-2005 годов. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, зарегистрированные в Орловском районе, теперь полностью обеспечены жильем, - сообщили «КП» в Администрации Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU