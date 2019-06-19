В августе жителей Орла ждет Фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-19T14:56:49+03:00

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В августе орловцев ждет единственный в этом году показ Всемирного Фестиваля уличного кино. В Городском парке культуры и отдыха жители Орла смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров.

Мероприятие состоится 11 августа в 18 часов на летней эстраде под открытым небом. Вход для всех желающих свободный.

Стоит отметить, что конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино проходят каждое лето по всему миру. Более миллиона человек выходят в парки, на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

ИСТОЧНИК KP.RU