2019-06-19T14:49:47+03:00
Общество

Полицейские рассказали пожилым орловцам как не стать жертвами мошенников

Пенсионерам напомнили нужный алгоритм действий в случае малейших подозрений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Полицейские и общественники рассказали пожилым орловцам как не стать жертвой мошенников. Профилактическое мероприятие представители двух структур провели в центре Орла. Пенсионерам напомнили об опасности общения с незнакомцами и наметили нужный алгоритм действий в случае малейших подозрений.

Участники акции призвали орловчан не верить на слово звонящим, не поддаваться на их уговоры и связываться с близкими по уже известным номерам телефонов. При первых подозрениях лучше звонить в полицию.

- После бесед пенсионерам раздали профилактические памятки с описанием различных способов мошенничества, главными правилами при общении с незнакомцами и номерами телефонов органов внутренних дел, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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