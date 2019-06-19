2019-06-19T13:04:49+03:00
Общество

На Орловщине отменили особый противопожарный режим

Патрулирование лесных массивов продолжается
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине отменили особый противопожарный режим. Этому, по словам сотрудников МЧС, поспособствовали нормализация пожарной обстановки и снижение класса пожарной опасности в ряде районов области.

Напомним, ранее особый противопожарный режим ввели в Орле, Орловском, Верховском, Ливенском, Болховском и Дмитровском районах. Действовали он с 14 июня. С того дня вводился запрет на пребывание в лесах, въезд в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. К жестким мерам спасатели прибегли из-за роста числа пожаров.

- Несмотря на отмену особого противопожарного режима, в области продолжается патрулирование лесных массивов и проведение противопожарных мероприятий. Режим продолжает действовать на территории Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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