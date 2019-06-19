В Орловской области 24-летний рецидивист убил своего товарища
В Орловской области за убийство задержан 24-летний парень. В пьяном конфликте он расправился со своим товарищем.
Все случилось в районном центре Ливны. Здесь в квартире было обнаружено тело 29-летнего мужчины, «с признаками насильственной смерти» - гласит формулировка регионального следкома. Найти убийцу удалось по горячим следам.
- Установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель, который под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что убил потерпевшего в ходе конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Вероятнее всего, молодого рецидивиста заключат под стражу в ближайшее время. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU