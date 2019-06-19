СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-19T12:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле сотрудники МЧС соревновались в пожарно-спасательном спорте. В этом году Первенство Главного управления было посвящено 370-летию пожарной охраны России. Участвовали в состязаниях сборные команды пожарно-спасательных частей из разных районов области.

Все дисциплины пожарно-спасательного спорта были взяты из повседневной работы пожарных и спасателей. Так, участники соревновались в боевом развертывании, прокладывали магистральную рукавную линию от пожарного автомобиля, с помощью трехколенной лестницы поднимались в окно второго этажа учебно-тренировочной башни, струей воды из ствола поражали мишень.

- Победителем стала команда пожарно-спасательной части № 23 по охране поселка Колпна и Колпнянского района, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU