2019-06-19T12:52:25+03:00
Общество

В июле в Орле пройдет благотворительная акция «Матч Добра»

Собранные средства соберут для фонда помощи детям «Божья коровка»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В июле в Орле пройдет благотворительная акция «Матч Добра»В июле в Орле пройдет благотворительная акция «Матч Добра»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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7 июля в Орле пройдет благотворительная акция «Матч Добра». В этом году мероприятие состоится уже в третий раз. Собранные от матча средства пойдут в фонд помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями «Божья коровка» для покупки педального тренажера с электродвигателем. Стоит он 117 тысяч рублей.

«Матч Добра» проведут на запасном поле стадиона имени Ленина. В одной из футбольной команд будут играть известные орловские ведущие, диджеи, музыканты, актеры, фотографы, в другой – представители бизнеса.

Футболистов поддержат команды черлидинга. Для зрителей будут работать различные интерактивные зоны и развлечения.

Вход на матч свободный. Начало в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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