СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-19T11:02:52+03:00

Число экзаменуемых увеличилось, но при этом отрицательный результат снижается

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Орловские школьники стали лучше сдавать ОГЭ. Число экзаменуемых увеличилось, но при этом отрицательный результат снижается.

На сегодняшний день уже известны результаты второго основного госэкзамена по выбору. 30 мая и 4 июня девятиклассники сдавали экзамены по обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ.

Так, хорошие и отличные результаты по информатике и ИКТ показали 67,5 % экзаменуемых, по химии − 79 % хороших и отличных результатов, по обществознанию и географии процент ниже, 53,7 % и 54,7 % соответственно.

Результаты экзаменов по выбору, которые прошли 11 июня, станут известны ближе к 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU