2019-06-19T10:23:30+03:00
Происшествия

Житель Мценска содержал в своей квартире наркопритон

Его жилище регулярно посещали пятеро зависимых от запрещенных средств
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Житель Мценска содержал в своей квартире наркопритонЖитель Мценска содержал в своей квартире наркопритонФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Мценске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. 41-летний мужчина содержал в своей однокомнатной квартире наркопритон.

- Оперативники установили пятерых наркозависимых граждан, посещавших его жилище и принимавших там запрещенные к обороту вещества. Данные лица привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении амчанина было возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Приспособления для употребления наркотиков из квартиры изъяли сотрудники полиции. Сейчас житель Мценска находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орловской области утверждена программа по развитию детского здравоохранения
Три семьи из Орловского района получили сертификаты на новое жилье
Орловские дольщики пожаловались Путину на затянувшуюся стройку
В орловской колонии заключенный не вернулся с работ
В августе жителей Орла ждет Фестиваль уличного кино
За 2019 год в Орловской области 56 раз воровали электроэнергию
Полицейские рассказали пожилым орловцам как не стать жертвами мошенников
На Орловщине отменили особый противопожарный режим
В Орловской области 24-летний рецидивист убил своего товарища
В Орле сотрудники МЧС соревновались в пожарно-спасательном спорте
В июле в Орле пройдет благотворительная акция «Матч Добра»
Орловские школьники стали лучше сдавать ОГЭ
Мусоровоз сгорел в Орле
Последнюю неделю в Орле даёт представления цирк Романа Коробко
На автодороге «Орел-Ефремов» иномарка протаранила дорожный знак
Стала известна дата полуфинала вышки КВН, в котором сыграет команда из Орла
В Орловской области на сельского главу завели дело о присвоении и растрате
Фотофакт: главная площадь Орла преображается в площадку для пляжного волейбола
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»