Житель Мценска содержал в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-19T10:23:30+03:00

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В Мценске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. 41-летний мужчина содержал в своей однокомнатной квартире наркопритон.

- Оперативники установили пятерых наркозависимых граждан, посещавших его жилище и принимавших там запрещенные к обороту вещества. Данные лица привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении амчанина было возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Приспособления для употребления наркотиков из квартиры изъяли сотрудники полиции. Сейчас житель Мценска находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU