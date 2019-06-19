Последнюю неделю в Орле даёт представления цирк Романа Коробко

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-19T10:24:33+03:00

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Цирк Романа Коробко продолжает гастроли в Орле. Ещё неделю в Орле под куполом шапито будут твориться настоящие чудеса.

В этом году на арене необычные для цирка животные — овечки и ламы. Посмотрев номера в исполнении четвероногих артистов и их дрессировщицы Эмилии Будзелович можно вполне убедиться, что овечки совсем не глупые, а очень милые, слегка осторожные, но абсолютно преданные своей хозяйке существа. Ламы глядят на публику немного свысока, но удивляют своей грацией и красотой. Также Эмилия выступает с верблюдами.

Очень сложные номера, которые смело можно назвать вершиной циркового искусства, у эквилибриста Владимира Иванова. Он балансирует на пяти катушках, которые установлены на штейн трапе, то есть, по сути, в воздухе. Также Владимир демонстрирует номер «кристалл баланс» — удерживает композицию из бокалов и свечей на ноже и шпаге. А еще в программе – смышленые кошки разных пород, которые точно вас удивят и, конечно, веселые клоуны. В этом году веселит публику молодой артист Влад Богданов, зрители принимают его тепло, особенно дети.

Цирк гостит в Орле до 23 июня

Ул. Московская, 67 (0+)

ИСТОЧНИК KP.RU