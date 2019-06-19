2019-06-19T09:56:33+03:00
Происшествия

На автодороге «Орел-Ефремов» иномарка протаранила дорожный знак

Медики назначили водителю амбулаторное лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП с участием иномарки случилось во вторник днем, 18 июня, на автодороге «Орел-Ефремов». 36-летний водитель «Пежо» следовал со стороны города Новосиль и в районе 12-го километра выехал на встречную полосу. Машина протаранила дорожный знак и съехала в кювет.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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