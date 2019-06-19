На автодороге «Орел-Ефремов» иномарка протаранила дорожный знак
ДТП с участием иномарки случилось во вторник днем, 18 июня, на автодороге «Орел-Ефремов». 36-летний водитель «Пежо» следовал со стороны города Новосиль и в районе 12-го километра выехал на встречную полосу. Машина протаранила дорожный знак и съехала в кювет.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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