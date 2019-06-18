Стала известна дата полуфинала вышки КВН, в котором сыграет команда из Орла

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-18T19:05:46+03:00

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Стала известна дата полуфинала высшей лиги КВН сезона-2019, в котором сыграет команда из Орла. «Такая история» встретится с соперниками на сцене Театра российской армии 28 сентября.

О грядущей игре орловские КВН-щики, покоряющие самую престижную лигу Клуба веселых и находчивых, сообщили в своей официальной группе «Вконтакте». В первой одной второй финала противниками орловцев станут такие команды как «Борцы. Северный десант», Сургут, «НАТЕ», Станица Брюховецкая Сборная «Татнефти», Альметьевск, а также «Волжане-СамГТУ», Самара.

Напомним, в полуфинал команда прошла добором. Как рассказывала «КП», многие болельщики были уверены, что в одной четвертой финала «Такая история» оказалась несправедливо засужена. Однако жюри исправило свои ошибки и в скором времени орловские болельщики смогут вновь поддержать любимую команду.

Мы следим за ее творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU