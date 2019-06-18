Фотофакт: главная площадь Орла преображается в площадку для пляжного волейбола
В Орле главная городская площадь постепенно преображается в площадку для пляжного волейбола. Череда соревнований разного уровня стартует уже на этой неделе.
Всего на площади появится три корта с пескомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На площади Ленина рабочие активно готовят покрытые песком корты для игр. Также здесь появятся душевые кабины и раздевалки. В самом центре города пройдут Первенство, Чемпионат и Кубок области по волейболу. За звание лучших посоревнуются мужчины и женщины, юноши и девушки.
Работа ведется полным ходомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Проходить соревнования будут в течение месяца - с 20 июня по 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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