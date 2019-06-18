2019-06-18T17:06:17+03:00
Спорт

Фотофакт: главная площадь Орла преображается в площадку для пляжного волейбола

Соревнования стартуют уже на этой неделе
Ольга СУПОНЕВА
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Маленьким горожанам большая "песочница" пришлась по нравуМаленьким горожанам большая "песочница" пришлась по нравуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле главная городская площадь постепенно преображается в площадку для пляжного волейбола. Череда соревнований разного уровня стартует уже на этой неделе.

Всего на площади появится три корта с песком Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всего на площади появится три корта с пескомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На площади Ленина рабочие активно готовят покрытые песком корты для игр. Также здесь появятся душевые кабины и раздевалки. В самом центре города пройдут Первенство, Чемпионат и Кубок области по волейболу. За звание лучших посоревнуются мужчины и женщины, юноши и девушки.

Работа ведется полным ходом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Работа ведется полным ходомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проходить соревнования будут в течение месяца - с 20 июня по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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