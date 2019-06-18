СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-18T16:10:06+03:00

Соревнования по конному спорту пройдут в Орле в эти выходные Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В эти выходные в Орле пройдет Праздник рысистого коневодства. Мероприятие состоится 23 июня на Орловском ипподроме. В программе запланировано испытание племенных рысистых лошадей, а также соревнования по конному спорту на преодоление препятствий.

- Будут разыграны традиционные призы. Это «Вступительный Открытый» для лошадей 2-х лет, «Гильдейца» для лошадей 4 лет, «Мемориал Касименко» для лошадей 3-х лет, приз имени Орловского ипподрома для лошадей старшего возраста, а также приз «Ковбоя» для лошадей 3-х лет орловской породы, - сообщили «КП» организаторы.

Вход свободный для всех желающих.

Адрес: улица Высоковольтная, 6.

Начало в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU