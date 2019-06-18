Орловцев приглашают на Фестиваль авторской песни и народного творчества «Солнцеворот-2019»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-18T13:53:57+03:00

Праздник продлится с 28 по 30 июня в селе Бородино Дмитровского района

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Орловцев приглашают на Межрегиональный Фестиваль авторской песни и народного творчества «Солнцеворот-2019». Праздник продлится с 28 по 30 июня на живописной поляне на берегу пруда в селе Бородино Дмитровского района.

Гостей ждут концерты бардов конкурсы авторской песни, народные игры и забавы, хороводы, музыкальные и поэтические мастер-классы. Кроме того, на площадке будут организованы ярмарка, выставки натуральных продуктов и изделий народного творчества.

Вход для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU