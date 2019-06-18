СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-18T13:26:43+03:00

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В Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию. Новые изменения вступят в силу с 1 июля. Об этом сообщает Орловский энергосбыт.

- В связи с этим рекомендуется в период с 23 по 25 июня передать показания приборов учёта в июня за месяц, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов, - сообщила «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR компании.

Передать показания электроэнергии можно несколькими способами: с помощью квитанции при оплате до 23 июня включительно; в личном кабинете на сайте; по телефонам контактного центра 8 (4862) 25-55-77, 13-53; по телефонам автоматизированной линии 8 (4862) 25-55-88, 13-55; в SMS по номеру +7-919-269-90-90; в клиентских офисах Орловского энергосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU