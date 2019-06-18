2019-06-18T12:55:03+03:00
Общество

Обвиняемый по тяжким статьям амчанин предстанет перед судом

В пьяном угаре он убил своего собутыльника и покалечил еще двоих человек
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловским СК в суд направлено дело жителя Мценска, который обвиняется в особое тяжких преступлениях. В пьяном угаре в январе нынешнего года он убил своего собутыльника, а еще двоих находившихся с ним людей искалечил.

Все случилось 29 числа первого зимнего месяца. Компания коротала время за бутылкой в доме одного из товарищей. В какой-то момент начался конфликт. 39-летний амчанин накинулся на своего 38-летнего оппонента и до смерти его забил – бедолага скончался на месте происшествия. Присутствовавшие при этом хозяин дома и его сожительница пытались заступиться за избиваемого, но сами попали под раздачу и были жестоко избиты озверевшим собутыльником.

Тогда СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также насильственные действия сексуального характера.

Как сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области, сейчас расследование завершено. Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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