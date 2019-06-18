В субботу в Орле ограничат движение и стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-18T12:37:15+03:00

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В субботу, 22 июня, в Орле ограничат движение и стоянку транспорта. В этот день в городе пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти».

В связи с этим временные ограничению будут действовать на сквере Танкистов. Так с 6 утра и до 13 часов запретят парковаться по улице Пушкина от улицы Фомина до 4-й Курской. Движение транспорта перекроют по этому же участку с 11:30 и до 13 часов включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU