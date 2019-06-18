2019-06-18T12:31:24+03:00
Происшествия

Блок хозпостроек сгорел в Орловской области

Пламя уничтожило строение на площади 200 квадратных метров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Блок хозпостроек сгорел в Орловской области. ЧП случилось минувшим днем, в понедельник 17 июня, в поселке Хомутово. Пламя уничтожило строение на площади 200 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, -с ообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 20 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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