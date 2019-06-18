В Орле школьники сдадут комплекс ГТО
21 июня участие в фестивале примут около 300 детей
В Орле школьники сдадут комплекс ГТОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле школьники сдадут комплекс ГТО в Училище олимпийского резерва. 21 июня участие физкультурно-спортивном Всероссийском Фестивале примут около 300 детей и подростков.
Из числа победителей в возрастной группе от 11 до 15 лет будет сформирована сборная команда Орловской области. Ребята получат путевку на Всероссийский этап Фестиваля среди школьников. Он состоится в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым с 17 октября по 7 ноября 2019 года.
Начало мероприятия в Орле запланировано на 10 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU