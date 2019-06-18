2019-06-18T11:53:46+03:00
Общество

Орловцы пожаловались Путину на правоохранителей

Видеообращение горожане записали в преддверии прямой линии с президентом [видео]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
скриншот видеозаписискриншот видеозаписи
Изменить размер текста:

В Орле жители собрались у здания Управления регионального следкома, чтобы записать видеообращение к Владимиру Путину. Президенту орловцы пожаловались на полицейских и следователей.

Всего в понедельник, 17 июня, у СК собралось больше двадцати человек. Претензий у орловцев оказалось несколько: президенту они пожаловались на волокиту при расследовании уголовных дел, произвол и вместе с тем бездействие местных следователей, полицейских, сотрудников прокуратуры.

Орловцы составили коллективную жалобу на имя Владимира Путина, подписалось в ней порядка тысячи человек. В жалобе подробно расписаны все претензии жителей региона к правоохранителям.

Обращение было записано в преддверии прямой линии с президентом. Пройдет она 20 июня.

Орловцы записали видеообращение к Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Соревнования по конному спорту пройдут в Орле в эти выходные
Вода Оки в районе центрального пляжа Орла не соответствует нормам
Орловцу пришлось оплатить сразу 200 штрафов ГИБДД
Орловцев приглашают на Фестиваль авторской песни и народного творчества «Солнцеворот-2019»
В Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию
На остановке сквера Гуртьева в Орле появились информационные таблички
Обвиняемый по тяжким статьям амчанин предстанет перед судом
В субботу в Орле ограничат движение и стоянку транспорта
Блок хозпостроек сгорел в Орловской области
В Орле школьники сдадут комплекс ГТО
Инспекторам требуется помощь очевидцев ДТП в Орле
В Ливнах при пожаре в квартире погиб 30-летний мужчина
Под Орлом водитель на «Киа» влетел в бетонный столб и опрокинулся
В Орле в 52 дворах продолжается ремонт
Под Орлом пьяный водитель на легковушке протаранил дерево
Пьяный орловец напал на фельдшера скорой помощи
В Орле регоператор "Зеленая Роща" сменил адрес
Под Мценском несостоявшиеся угонщики попались полиции
Несколько новых светофоров появится в Орле