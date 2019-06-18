Орловцы пожаловались Путину на правоохранителей
В Орле жители собрались у здания Управления регионального следкома, чтобы записать видеообращение к Владимиру Путину. Президенту орловцы пожаловались на полицейских и следователей.
Всего в понедельник, 17 июня, у СК собралось больше двадцати человек. Претензий у орловцев оказалось несколько: президенту они пожаловались на волокиту при расследовании уголовных дел, произвол и вместе с тем бездействие местных следователей, полицейских, сотрудников прокуратуры.
Орловцы составили коллективную жалобу на имя Владимира Путина, подписалось в ней порядка тысячи человек. В жалобе подробно расписаны все претензии жителей региона к правоохранителям.
Обращение было записано в преддверии прямой линии с президентом. Пройдет она 20 июня.
Орловцы записали видеообращение к Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU