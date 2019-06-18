Орловцы пожаловались Путину на правоохранителей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T11:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле жители собрались у здания Управления регионального следкома, чтобы записать видеообращение к Владимиру Путину. Президенту орловцы пожаловались на полицейских и следователей.

Всего в понедельник, 17 июня, у СК собралось больше двадцати человек. Претензий у орловцев оказалось несколько: президенту они пожаловались на волокиту при расследовании уголовных дел, произвол и вместе с тем бездействие местных следователей, полицейских, сотрудников прокуратуры.

Орловцы составили коллективную жалобу на имя Владимира Путина, подписалось в ней порядка тысячи человек. В жалобе подробно расписаны все претензии жителей региона к правоохранителям.

Обращение было записано в преддверии прямой линии с президентом. Пройдет она 20 июня.

Орловцы записали видеообращение к Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU