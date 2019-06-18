СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-18T11:26:17+03:00

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Инспекторам требуется помощь очевидцев ДТП в Орле. Свидетелей аварии на улице МОПРа 7 июня просят откликнутся. Около в 12:15 в районе дома № 42 столкнулись «Нива» и «Джип Гранд Чероки».

Все, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, могут обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-92.

ИСТОЧНИК KP.RU