Инспекторам требуется помощь очевидцев ДТП в Орле
Свидетелей аварии на улице МОПРа 7 июня просят откликнутся
Фото: УГМБДД УМВД России по Орловской области
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Инспекторам требуется помощь очевидцев ДТП в Орле. Свидетелей аварии на улице МОПРа 7 июня просят откликнутся. Около в 12:15 в районе дома № 42 столкнулись «Нива» и «Джип Гранд Чероки».
Все, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, могут обращаться в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-92.
ИСТОЧНИК KP.RU
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