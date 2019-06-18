2019-06-18T10:25:59+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель на «Киа» влетел в бетонный столб и опрокинулся

Женщине-пассажиру потребовалась помощь медиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом водитель на «Киа Рио» влетел в бетонный столб. ДТП случилось в понедельник вечером, 17 июня, в районе дома № 17 на улице Киреевского в поселке Биофабрика.

71-летний мужчина ехал со стороны поселка Шиловский в сторону Орла. Водитель не справился с управлением и наехал на лежащее препятствие. Автомобиль опрокинулся и отлетел в отечественную легковушку «Лада Калина».

- В результате ДТП телесные повреждения получила 63-летняя пассажирка «Киа». Пострадавшая была доставлена скорой помощью в больницу Семашко, после оказания помощи отпущена, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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