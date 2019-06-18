В Орле в 52 дворах продолжается ремонт

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-18T09:46:16+03:00

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В Орле продолжается ремонт дворовых территорий. Сейчас он идет в 52 дворах, а 10 уже принято комиссией.

- Все дворовые территории прошли проверку достоверности определения сметной стоимости объектов. По 58 дворовым территориям торги завершены, управлением капитального строительства заключены муниципальные контракты. По трем дворовым территориям проводятся повторные торги, так как подрядчик не приступил к работам в установленные сроки и договора расторгли по соглашению сторон, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

В порядок дворы многоэтажек приводят в рамках программе "Формирование современной городской среды". В ее же рамках благоустройство ждет в этом году и несколько общественных территорий. В их числе - парк «Ботаника» (3-я очередь), бульвар Победы (3-я очередь), а также сквер Гуртьева и сквер у библиотеки Бунина.

ИСТОЧНИК KP.RU