Под Орлом пьяный водитель на легковушке протаранил дерево
Под Орлом пьяный водитель на легковушке протаранил дерево. Его пассажир получил травмы.
Авария случилась в поселке Биофабрика. 35-летний мужчина употребил горячительное и сел за руль автомобиля "ИЖ". С пассажиром он ехал по улице Киреевского населенного пункта, но в какой-то момент потерял контроль над своей машиной. "ИЖ" врезался в дерево.
- В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего же за минувшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зарегистрировали 20 ДТП. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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