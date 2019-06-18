СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-18T09:31:48+03:00

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Под Орлом пьяный водитель на легковушке протаранил дерево. Его пассажир получил травмы.

Авария случилась в поселке Биофабрика. 35-летний мужчина употребил горячительное и сел за руль автомобиля "ИЖ". С пассажиром он ехал по улице Киреевского населенного пункта, но в какой-то момент потерял контроль над своей машиной. "ИЖ" врезался в дерево.

- В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие сутки на территории региона госавтоинспекторы зарегистрировали 20 ДТП. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU