Под Мценском несостоявшиеся угонщики попались полиции

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-17T14:45:17+03:00

Двое местных жителей хотели увести иномарку, но не смогли ее завести

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В Мценском районе Орловской области полицейские поймали двоих несостоявшихся угонщиков. Двое местных жителей хотели увести чужую иномарку, но не смогли ее завести.

Произошел инцидент в деревне Первый воин. Автоледи оставила свою машину на ночь возле дома, но утром автомобиля и след простыл. Владелице ничего не оставалось делать, как идти в полицию. Оперативно-розыскная группа выехала на место. Неподалеку от места случившегося стражи порядка обнаружили машину с небольшими повреждениями, а через некоторое время нашли и ее похитителей.

Оказалось, что ночью 30-летний и 25-летний мужчины откатили автомобиль на несколько сот метров, а вот завести его так и не сумели. Угон не состоялся, горе-угонщики бросили свою добычу и были таковы. Правда, уйти от ответственности за совершенное мужчинам не удастся.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 Статьи 158 УК Российской Федерации, следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело. Граждане признались в покушении на кражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться окончания следствия оба будут под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU