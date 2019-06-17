2019-06-17T14:32:52+03:00
Общество

Несколько новых светофоров появится в Орле

Их установят в ближайшие месяцы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле в скором времени появится еще несколько светофоров. Четыре из них должны установить в ближайшие месяцы.

Так, светофоры разместят на улице Московской в районе дома №126, на пересечении улиц Максима Горького и Андрианова, пересечении улиц Лескова и Тургенева, а также пересечении улиц Латышских стрелков и Тамбовской. Обойдется их установка чуть больше чем в 3 миллиона 300 тысяч рублей.

- Для реализации указанных мероприятий в настоящее время готовится проектно-сметная документация для прохождения достоверности смет в госэкспертизе. Работы по монтажу указанных светофорных объектов планируется выполнить в третьем-четвертом квартале текущего года, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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