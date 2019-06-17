Пивной магазин тушили спасатели в орловском поселке

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-17T11:54:10+03:00

Причину, по которой произошло возгорание, еще предстоит установить

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В воскресенье, 16 июня, орловские спасатели тушили пожарю, охвативший торговую точку. В поселке Залегощь горел пивной магазин.

Сигнал о ЧП спасателям поступил около шести часов вечера. Огнеборцы прибыли на место.

- В результате пожара помещение магазина выгорело на площади 60 квадратных метров, кровля магазина выгорела на площади девять квадратных метров, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина, по которой вспыхнуло пламя, устанавливают эксперты. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU