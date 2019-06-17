2019-06-17T11:23:21+03:00
Общество

В Орле директор УК может попасть в тюрьму за долги по электроэнергии

Долг управляющей компании за электричество перевалил за два с половиной миллиона рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле директору управляющей компании может грозить реальный срок за долги по электричеству. УК, которую он возглавляет, должна Орловскому энергосбыту больше 2,8 миллиона рублей за электроэнергию.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе организации, руководитель УК «Коммуесервис» деньги с жителей за свет получал, правда до конечного адресата они не доходили: тратились на нужды предприятия. Так накопилась внушительная сумма, пришлось решать вопрос через суд – сейчас судебным органам передано уголовное дело руководителя УК. Интересно, что на эти грабли мужчина наступил не впервые.

- Ранее руководитель уже был судим за аналогичное преступление в отношении Орловского энергосбыта. В 2017 году областной суд приговорил его к 2 годам и 4 месяцам условного наказания, с испытательным сроком в 2 года, а также полному возмещению ущерба гарантирующему поставщику в размере 12 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Орловского энергосбыта.

За повторное преступление мужчине вполне может грозить реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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