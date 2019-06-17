2019-06-17T10:23:26+03:00
Общество

«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов

Расширена линейка сервисов для корпоративных клиентов, направленных на оптимизацию расходов на связь и повышение эффективности бизнес процессов
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Корпоративным абонентам «СберМобайл» будет предложена специальная линейка тарифных планов с разным набором количества «минут» и объема трафика, который, в случае необходимости, можно будет добавить. В базовую линейку тарифов вошли: «Бизнес 250» (250 минут и 5 ГБ), «Бизнес 500» (500 минут и 20 ГБ) и «Бизнес 1000» (1000 минут и 30 ГБ). Стоимость тарифных планов для бизнес-клиентов начинается от 250 рублей в месяц.

Новым продуктом для B2B-клиентов станет единственная на рынке полностью мобильная виртуальная АТС, которая позволит «разворачивать» телефонию для сотрудников в кратчайшие сроки и без привязки к дорогостоящему оборудованию. С момента подключения корпоративным абонентам будет доступна не только качественная мобильная связь «СберМобайл», но и набор дополнительных сервисов, среди которых: «золотой номер», запись разговоров, статистика и аналитика по звонкам, прием звонков на голосовую почту в нерабочее время, настройка приветственного сообщения для входящих вызовов, управление логикой распределения звонков и другие востребованные опции.

- Эффективные коммуникации и оперативное взаимодействие с клиентами являются решающими факторами для бизнеса любого масштаба, - полагает генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. - При этом не каждая компания может позволить себе вложение в дорогостоящее оборудование и дополнительный персонал для его обслуживания. Мы предлагаем рынку простое решение, которое можно подключить и настроить на своем смартфоне за несколько минут. Оно не требует ни специальных знаний, ни дополнительного «железа», при этом помогает решать все необходимые вопросы в один клик.

На первом этапе сервис «Виртуальная АТС» будет доступен корпоративным клиентам Москвы и Московской области. В июле данную услугу смогут подключить клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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