2019-06-17T09:49:08+03:00
Общество

В выходные восемь пьяных водителей поймали полицейские на орловских дорогах

Один из нарушителей сель за руль в состоянии подшофе не в первый раз
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В прошедшие выходные на дорогах Орловской области госавтоинспекторы ловили пьяных водителей. Восемь человек сели за руль в нетрезвом виде.

- За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 8 водителей, 5 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения (1 из них повторно), 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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